12:10 (мск), источник: Аргументы и факты
Пешком по России. Куда можно сходить, пока некуда поехать
Геополитическая обстановка вокруг России складывается так, что нашего туриста за рубежом особенно не ждут. Главная надежда — на внутренний туризм.
Пеший туризм — направление, которое набирает популярность во всём мире. У него масса преимуществ перед лежанием на пляже. Пешеходные, лыжные, байдарочные, велосипедные и конные маршруты относительно дёшевы, но главное не в этом. Хождение с рюкзаком за плечами, на вёслах и под парусом позволяет поверить в собственные силы и ощутить себя первооткрывателем.
Уже сейчас существует более 1,7 тыс. интересных маршрутов для сухопутного туризма. На днях Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило в Госдуме предложения по развитию туристических троп в России.
«За последний год мы вместе с ВЭБ.РФ, а также с Татарстаном, Ленинградской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областями глубоко погрузились в тему создания и развития национальной системы троп, — говорит директор дивизиона “Городская экономика” АСИ Ольга Захарова. — Например, вместе с Татарстаном реализован пилотный проект по созданию фрагментов Волжской тропы протяжённостью 360 км».
Сейчас, по данным Агентства, в Приволжском федеральном округе проложено более 400 троп, в Сибири — свыше 350, на Северном Кавказе и Урале — примерно по 50 маршрутов.
Разумеется, ни один маршрут не похож на другой. Но при этом большинство троп подходит для туристов любого возраста и физподготовки, хотя есть и более сложные. Больше всего — протяжённостью 5−20 км. Дальние многодневные маршруты длиной от 200 км — это всего только 4% всех троп.
Развитие «самоходного» туризма имеет значение не только для самих туристов. Это важный элемент развития регионов, по которым проходят маршруты. Вокруг троп формируется соответствующая инфраструктура: пункты проката снаряжения, кемпинги, предприятия быстрого питания, магазины. Значит, в рост идёт малый бизнес, возникают новые рабочие места. Всё это требует регулирования на законодательном уровне.
«Туристические тропы — важный компонент социально-экономического развития территории. Поэтому так важно создавать условия для их развития в России, включая понятные и прозрачные правила их создания, использования и обустройства. Необходимо также предусмотреть механизм использования земельных участков для размещения туристических троп и сопутствующих объектов сервиса. Это позволит создать условия для развития рекреационной деятельности малого и среднего бизнеса», — отметила руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева.
Так что впереди немалая работа, но тут всё как в турпоходе: дорогу может осилить только тот, кто по ней идёт.