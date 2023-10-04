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Главные новости 4 октября
13:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто такие гардемарины?

Это слово знакомо многим, благодаря серии фильмов режиссера Светланы Дружининой, а также той самой песне в исполнении Дмитрия Харатьяна. Но что это за военное звание и когда оно появилось в России? Об этом — в справке Aif.ru.

Что означает слово «гардемарин»?

Это слово пришло к нам из французского языка. Garde-marine — морская стража. Такое звание присваивали унтер-офицерам в Русском императорском флоте, существовавшее с 1716 по 1917 год.

Когда появились первые гардемарины в России?

Их появление связано с правлением Петра Первого. Он создал Российский морской флот и в 1716 году ввёл звание гардемарина. Его получали выпускники Академии Морской гвардии, котора была открыта в Санкт-Петербурге в 1715 году.

«В бою как солдаты, в ходу как матросы», — именно так определял роль гардемаринов император-реформатор.

То есть на практике, гардемарины выполняли те же поручения, что и рядовые матросы, но при этом были обучены артиллерийской стрельбе и штурманской науке. Этакие универсалы российского флота.

Как сложилась дальнейшая судьба русских гардемаринов?

После смерти Петра Первого, число гардемаринов сократили и сформировали Гардемаринскую роту в составе Морской академии.

Саму Морскую академию упразднили в 1752 году и с этого года до второй половины XIX века гардемаринами называли воспитанников вновь образованного Морского шляхетского корпуса. При выпуске на флот ученикам присваивалось звание мичмана.

В 1788 году, в связи с началом войны со Швецией, досрочно возведены в мичманы были кадеты последнего года обучения. Среди них оказались будущий первый русский кругосветный мореплаватель Иван Крузенштерн и его товарищ Юрий Лисянский. Оба отличились в битве у острова Гогланд, где был разбит шведский флот.

С 1906 года выпускники должны были год прослужить на флоте и только тогда им присваивали звание мичмана.

Гардемаринами в разные годы были знаменитые морские офицеры: Федор Ушаков, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Лавр Корнилов, Павел Нахимов, Александр Колчак.

Сражались ли гардемарины на суше?

Да, во времена русско-турецкой войны генерал Александр Суворов объединил морские и сухопутные силы. Таким образом, гардемарины приняли участие в битвах на суше.

Что случилось с Морским училищем после 1917 года?

Во время Февральской революции 1917 года офицерам, преподавателям и воспитанникам Морского училища удалось отстоять учебные помещения от попыток захвата. Последние бои флота Российской империи летом 1917 года стали боевым крещением для многих гардемаринов и кадет.

Временное правительство решило расформировать Морское училище. Приём в него прекратили, а 5 марта 1918 года училище было закрыто по распоряжению комиссара большевистского Управления военно-морскими учебными заведениями.

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