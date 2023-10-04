14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Их скоро не будет: какие животные могут исчезнуть с лица Земли
Пингвины и некоторые виды рыб находятся на грани исчезновения.
Человек — самое разумное существо на планете, поэтому только он ответственен за других живых существ, обитающих на Земле. Всемирный день защиты животных отмечается каждый год 4 октября.
Изначально отмечать этот праздник предложил немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман в 1925 году. День защиты животных несколько лет проходил в Берлине 24 марта, затем его перенесли на 4 октября. Дата не случайна — это день памяти католического святого Франциска Ассизкого, основателя ордена францисканцев и покровителя природы и животных.
Многие животные находятся на грани исчезновения и могут быть стерты с лица Земли. И вот несколько примеров.
Не так давно были названы рыбы, существование популяций которых в ближайшие годы и века находится под сомнением. Так, в список вошли:
В большинстве своем эти рыбы оказались вымирающими из-за вылова, нарушения среды обитания (например, при тралении— способе вылова рыбы, при котором огромную глубокую сеть тащат за судном).Также решающим становится глобальное потепление, повышающее температуру океанов.
Три новых вида паука, недавно найденные на острове в Атлантическом океане, не обитают больше нигде в мире. Причиной может быть исчезновение привычных мест обитания для этих видов. Так, лес, необходимый для их жизни, раньше покрывал 600 гектаров острова, но из-за вырубки деревьев сейчас занимает всего 16 гектаров.
По последним данным, сейчас осталось всего 50 особей этого вида китов. Ученые уверены, что причина такому скорому вымиранию — бурение морских скважин нефти и газа в Персидском заливе. От этого могло умереть 20% популяции.
Также опасность для Balaenoptera ricei представляют судоходные пути, пересекающие воды, — ночью киты Райса отдыхают в пределах 15 метров от поверхности. Известен случай, когда из-за этого кормящая самка китов получила серьезные травмы.
Сейчас он обитает лишь на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Джили-Мотанг, но из-за повышения уровня океана и деятельности человека его среда обитания и популяция сильно сократились.
Из-за таяния льдов Антарктики вследствие глобального потепления 90% колоний императорских пингвинов практически вымрут к концу века.
Дело в том, что императорские пингвины зависят от морского льда, который прочно прикреплен к берегу («припайный» лед) большую часть года — с апреля по январь. Этот вид очень уязвим в условиях потепления климата, а текущие научные данные свидетельствуют о том, что подобные экстремальные явления исчезновения морского льда станут более частыми и широко распространенными.
Из-за деятельности человека и исчезновения экосистемы, которая является местом обитания этого вида рукокрылых, популяция Histiotus alienus находится под угрозой. За сто лет ее видели всего лишь два раза: в 1916 и 2023 году.
Анна Морозова