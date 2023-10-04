15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Назначен первый в истории штраф за космический мусор
Ответчик отказывается его оплачивать.
Власти США заявили, что впервые в истории наложили штраф за космический мусор. «Нарушителем закона» стала телекомпания Dish Network. Как сообщает Science Alert со ссылкой на Агентство Франс-Пресс, ее представители должны заплатить сумму в размере 150 тысяч долларов (15 миллионов рублей).
Мусором является спутник под названием EchoStar-7, находящийся на орбите с 2002 года. «Это первый случай в практике Федеральной комиссии по связи (FCC), которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики», — говорится в официальном заявлении компании.
Когда в 2012-м срок эксплуатации геостационарного спутника подошел к концу, Dish Network переместила его на 300 километров ниже, чем было указано в условиях договора эксплуатации. Компания полагала, что, поскольку EchoStar-7 вне зоны активности, он не «загрязняет» пространство.
Однако из-за того, что топливо было на исходе, спутник опустился примерно на 120 километров над исходной траекторией полета. Теперь FCC требует выплатить штраф за несоблюдение договоренностей, а представители Dish Network отказываются, утверждая, что истец не сделал «никаких конкретных выводов о том, что EchoStar-7 вызывает какие-либо проблемы с безопасностью орбитального мусора».
Недавно стало известно, что в США создадут мешки для космического мусора. На это NASA потратит 850 тысяч долларов.
Олеся Маевская