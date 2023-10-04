18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и россиянину Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек».
Пашинян заявил о готовности заключить соглашение с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым 5 октября в испанском городе Гранада соглашение о мире, и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда.
В Госдуме предложили ввести выплату молодоженам
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, в соответствии с которым молодожены смогут получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
Песков прокомментировал заявление «Роснано» о риске банкротства
Предпринимаются все необходимые для оздоровления ситуации меры.
Стали известны страны-хозяйки Евро-2028
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.