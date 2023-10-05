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03:27 (мск), источник: Life.ru

Россиян призвали не расслабляться на фоне «лёгких» штаммов ковида

Россияне перестали бояться ковида, так как серьёзных ограничений на сегодняшний день в стране нет. Как НСН рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский, расслабляться на фоне более «лёгких» штаммов CoViD-19 не стоит.

Источник: AFP 2023

По словам Аграновского, когда болезнь только появилась, страх взял над людьми верх, но со временем за счёт распространения различных версий всё изменилось. Тем не менее и сейчас необходимо соблюдать простые правила, чтобы в будущем избежать серьёзных ограничений от Минздрава.

В частности, не стоит слушать людей, которые заведомо распространяют ложную информацию о заболевании, ведь у них могут быть свои интересы. Прислушиваться в данном случае нужно лишь к рекомендациям Минздрава, и если появится призыв носить маски, то его нужно будет выполнить. Следование правилам также необходимо, чтобы не допустить повторного введения QR-кодов на передвижение, пояснил Аграновский.

«Сегодня доминируют “лёгкие” штаммы, но они контагиозные, то есть заразные. <…> Чтобы избежать инфекции, нужно соблюдать простые рекомендации. Выбирайте источники информации, которым вы верите, вот такой совет», — резюмировал вирусолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что в России хоть и зафиксирован рост заболеваемости CoViD-19, массово вакцинироваться от этого вируса не нужно.

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