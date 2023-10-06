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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказана связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера

Команда специалистов из Каролинского института доказала связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. В частности, риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним из состояний. Если же человек страдал и от стресса, и от депрессии, вероятность была выше в четыре раза.

Команда специалистов из Каролинского института доказала связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

В ходе работы были рассмотрены данные почти 45 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет с диагностированным хроническим стрессом или депрессией. За участниками наблюдали в период с 2012 по 2013 год. Затем полученную информацию сопоставили с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек в аналогичном возрасте.

Авторы обнаружили, что у людей с хроническим стрессом или депрессией чаще встречались легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. В частности, риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним из состояний. Если же человек страдал и от стресса, и от депрессии, вероятность была выше в четыре раза.

В сентябре 2023 сотрудники Исследовательского центра Университета Лаваля (Канада) заявили, что длительный стресс и отсутствие вознаграждения на работе вдвое увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

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