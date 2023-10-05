11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 5 октября
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Шойгу проверил организацию подготовки добровольцев в ЮВО
Ему представили оборудование, на котором проводится обучение, и продемонстрировали применение боевого дрона
Маск выступил против финансирования Киева в ущерб США
30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине
Россиян призвали не расслабляться на фоне «лёгких» штаммов COVID
Россияне перестали бояться ковида, так как серьёзных ограничений на сегодняшний день в стране нет
В Росгидромете рассказали, какой будет ближайшая зима
Сезоны сдвинулись в результате глобального потепления, которое в России идет в несколько раз быстрее, чем на всей планете, однако шуба в январе еще понадобится
С АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды в океан
Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан попадет содержимое десяти цистерн — около 7800 тонн