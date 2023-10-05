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16:20 (мск), источник: Известия

В Москве начали возводить арт-объекты международной выставки «Россия»

В Москве на ВДНХ начали возводить арт-объекты международной выставки-форума «Россия». Об этом 5 октября рассказали «Известиям» организаторы мероприятия.

Источник: Международная выставка-форум "Россия"

В экспозиции примут участие 129 участников, в том числе все регионы страны, федеральные ведомства и крупные российские компании.

Гостей выставки встретит инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Панно с очертаниями страны будет исполнено в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров. Идея о ее создании принадлежит Чувашскому национальному музею.

Вслед за ним посетители выставки попадут в Галерею достижений России — футуристический коридор длиной 166 м, в котором будут представлены успехи страны в XXI веке.

Всего на выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ общей площадью 90 тыс. кв. м. Также организаторы воссоздадут советскую экспозицию Всемирной выставки 1967 года.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

Ранее, 1 октября, корреспондент «Известий» Виктория Жильцова показала, как к выставке-форуму «Россия» готовят павильон «Атом» на ВДНХ. При посещении самого нижнего из трех этажей здания можно будет погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы.

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