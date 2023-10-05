18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Путин отказался считать конфликт на Украине территориальным
Президент России принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе
Нобелевский комитет отметил его новаторские пьесы и прозу, которые «озвучивают невыразимое»
В Польше впервые разместили системы противоракетной обороны
Основой системы ПРО будет американский комплекс Patriot
Назван победитель конкурса «Учитель года»
Им стал преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский