13:02 (мск), источник: MOS.Ru
Сергей Собянин поздравил коллектив детской Морозовской больницы с ее юбилеем
Ежегодно здесь получают медицинскую помощь более 80 тысяч детей со всей России.
Морозовская детская городская клиническая больница отмечает 120-летний юбилей. Она стала крупнейшей в России детской клиникой, где оказывают медицинскую помощь практически по всем заболеваниям. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Здесь работают 48 отделений по 30 профилям, некоторые из которых уникальные, такие как орфанный центр, центр детского инсульта, центр неонатального скрининга и другие», — написал Мэр Москвы.
Спасибо вам за труд, самоотдачу и за то, что бережете здоровье наших детей — самое дорогое, что у нас есть. С юбилеем!
Больница растет и развивается: построен новый корпус, после реконструкции открываются существующие.
В Морозовской больнице работают больше трех тысяч человек, а медицинскую помощь здесь получают свыше 80 тысяч детей со всей России.