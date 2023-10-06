Главное
Главные новости 6 октября
12:41 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме предложили ввести запрет на приближение к человеку по решению суда

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым у граждан России появится право обратиться в суд с просьбой запретить другому человеку приближаться «на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод». Документ опубликован в думской электронной базе.

Источник: РИА "Новости"

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» — вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева и зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан. [Запрет] необходим в целях обеспечения безопасности и защиты прав потерпевшего от возможного насилия или повторных преступных действий», — сказано в пояснительной записке.

Основанием для внесения поправок в Гражданский кодекс стало, в частности, дело, которое рассматривалось в Приволжском районном суде Казани в 2017 г. Тогда женщина обратилась в суд с просьбой обязать другого человека «прекратить любого рода преследования, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сети интернет, почтовую переписку, любого рода подарки». В результате суд удовлетворил это требование, но запрет на приближение установить не смог из-за отсутствия такой нормы в Гражданском кодексе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Банки сократили кредитование населения в сентябре
Что Владимир Путин говорил о цивилизациях и ЧВК
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон