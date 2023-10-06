В Госдуме предложили ввести запрет на приближение к человеку по решению суда

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» — вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева и зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан. [Запрет] необходим в целях обеспечения безопасности и защиты прав потерпевшего от возможного насилия или повторных преступных действий», — сказано в пояснительной записке.
Основанием для внесения поправок в Гражданский кодекс стало, в частности, дело, которое рассматривалось в Приволжском районном суде Казани в 2017 г. Тогда женщина обратилась в суд с просьбой обязать другого человека «прекратить любого рода преследования, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сети интернет, почтовую переписку, любого рода подарки». В результате суд удовлетворил это требование, но запрет на приближение установить не смог из-за отсутствия такой нормы в Гражданском кодексе.