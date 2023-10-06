18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
В Армении ратифицировали Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.
Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник»
Впервые о крылатой ракете с ядерной установкой «Буревестник» президент рассказал в послании к Федеральному собранию в 2018 году.
Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и россиянину Алексею Екимову. Все трое работают в США.
Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Кевина Маккарти — конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США.
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Министр заверил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции на Украине.
«Роснано» предупредила о риске банкротства
Компания сообщила, что не сможет погасить задолженность до конца этого года за счет собственных средств, следует из отчета организации.
Правительство утвердило меры для стабилизации топливного рынка
Кабмин восстановил топливный демпфер, увеличил обязательные доли продажи бензина и дизеля на бирже и повысил заградительную пошлину на «серых» экспортеров.