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18:03 (мск), источник: ТАСС

В Ялте национализированную квартиру Зеленских выставили на торги за 24,6 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион квартиру в поселке Ливадия города Ялты, которая принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской и была национализирована. Первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС «Торги».

Источник: Reuters

Квартира располагается в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Заявки будут принимать до 26 октября, при этом участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги пройдут 30 октября.

Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что рыночная стоимость квартиры составляет порядка 23,9 млн рублей.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка.

Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба «Динамо». Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.

В середине сентября Константинов сообщил о продаже первых восьми национализированных объектов, их общая стоимость составила 815 млн рублей.

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