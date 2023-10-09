11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 9 октября
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Обострение арабо-израильского конфликта. Главное
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В МИД рассказали, что будет с российскими миротворцами в Карабахе
Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе востребовано, и в дальнейшем оно также будет необходимо.
ЕС заявил о неопределенности финансирования Киева со стороны США
Украина рискует лишиться американской помощи, ее будущее зависит от результатов выборов палаты представителей США.
Эксперты объяснили, почему цены снова начали расти
В сентябре фиксировался рост цен на плодоовощную продукцию, что для России является крайне редким явлением.
Выплаты по больничным вырастут в два раза
Кроме того, увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам.