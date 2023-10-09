Откройте новые возможности жизни в старшем возрасте

До 1 ноября 2023 года на платформе «Смартека» осуществляется прием заявок на Всероссийский отбор самых интересных занятий для старшего поколения. Конкурс инициирован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для развития национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента.
Заявки принимаются по следующим направлениям:
Цель проекта — повышение качества жизни старшего поколения в рамках Концепции политики активного долголетия. В 2023 году был учрежден специальный призовой фонд в пять миллионов рублей. Победители смогут получить экспертную поддержку, доступ к тиражированию и денежные призы на развитие своих проектов.
Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и др.), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения, а также физические лица — граждане РФ.
Тем, кто хочет сильнее углубиться в тему поддержки пожилых людей, стоит посетить XVI Международный форум «Старшее поколение», который пройдет с 11 по 13 октября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Посетители смогут пообщаться с представителями органов государственной власти и госучреждений, проконсультироваться по вопросам пенсионного страхования, здравоохранения и медицинского ухода.
На выставке «Уход и реабилитация. Доступная среда» компании представят специализированное оборудование, услуги в сфере социальной, медицинской помощи и поддержки. На выставке «Активное долголетие» будут продемонстрированы товары и услуги, направленные на сохранение и поддержание здоровья.
Представители регионов станут участниками дискуссии «Гармония активного долголетия: новые региональные подходы в работе с гражданами старшего поколения». 13 октября состоится Конференция добровольцев и неравнодушных людей «Помогать — легко», в которую войдут 3 секции:
Ярким акцентом Форума станет Фестиваль «Активное долголетие» с насыщенной программой: от конкурса танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!» и городского интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» до фестиваля по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация». Также в программе фестиваля запланированы мастер-классы, познавательные лекции и квизы, дефиле моделей «серебряного возраста» и выступления творческих коллективов.
Национальные проекты реализуются по поручению Президента России Владимира Путина. Основными задачами «Демографии» являются улучшение благосостояния семей, в первую очередь, семей с детьми, увеличение рождаемости, снижение смертности населения, увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
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