17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чикаго тысяча птиц пострадала из-за столкновения со зданием
Возможно, это из-за городских огней и шторма.
Возле восточного зала выставочного и конференц-центра Маккормик Плейс в Чикаго жители обнаружили почти тысячу мертвых птиц. Об этом изданию Insider рассказали активисты.
В Чикаго птицы часто сталкиваются с постройками, но в таком масштабе, как заявляет директор Чикагской организации по мониторингу столкновений птиц Аннетт Принс, это выглядит как аномалия. Обычно из-за зданий погибает тысяча пернатых в год, а не за одну ночь.
По словам Принс, в тот день погодные условия для перелетов птиц были плохими, а сочетание с низкой облачностью и сезоном осенней миграции привело к печальным последствиям. Главным фактором столкновения также стал включенный в здании свет, который привлекает к себе стаи пернатых. Также с толку их сбивают городские огни и штормы, приводя к истощению и дезориентации.
Представитель Маккормик Плейс заявил, что свет в строении включен только тогда, когда там присутствуют сотрудники или клиенты. Горел ли он в ночь массовой гибели, уточнить не удалось.
Местоположение выставочного и конференц-центра вызывает опасение активистов на протяжении 40 лет. Они предлагают исправить эту ситуацию, например, наложением чего-нибудь на стекла здания, чтобы птицы видели стены и облетали строение. Также они указали, что в новых строениях для предотвращения столкновений должна включаться подсветка в ночное время.
Ранее массовая гибель птиц произошла в Индии. Там на берегу озера обнаружили 2,4 тысячи мертвых пернатых.
Анна Морозова