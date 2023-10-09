15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
VK научит российских школьников «секретам» мессенджеров
Начать обучение можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.
«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект для школьников 1−11 классов в сфере цифровой экономики, который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.
С 16 октября по 12 ноября VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта, тема которого — «Мессенджеры». Школьники изучат особенности цифровых сервисов, познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития сервисов. Участники проекта смогут примерить на себя роли it-специалистов, мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров.
Школьником расскажут, как создавать контент и общаться с аудиторией, чем им может помочь чат-бот и как его настроить, а также покажут, как создаются стикерпаки. Для старшеклассников, которые хотят работать в этой сфере, VK запустит специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий» вместе с экспертами.
В «Уроке цифры» по теме мессенджеров смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для работы им нужен любой гаджет — компьютер, планшет или смартфон, а заниматься можно в любое удобное для подростка время. Чтобы стать участником, нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста.
VK также проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. В них примут участие эксперты VK, Сферума, региональные представители Минцифры и Минпросвещения, а также представители российских IT-компаний. Следить за новостями «Урока цифры» от VK можно будет в специальном канале в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.
Ребята узнают историю и особенности онлайн-коммуникаций, познакомятся с основными принципами цифрового этикета, а также смогут изучить технологии, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей, которые расшифровывают аудиосообщения.
«Новый сезон проекта, который мы запускаем в эти дни в партнерстве с VK, познакомит школьников с еще одним направлением, в котором можно реализовать себя в цифровом мире. Мессенджеры — это не только удобное средство коммуникации, но и инструмент для решения бизнес-задач. Здорово, что вместе с VK мы раскроем, кто и как создает ИТ-сервисы, как их можно применить в повседневной жизни, и как сделать общение своей профессией», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».
VK проводит тематические «Уроки цифры» на протяжении пяти лет: предыдущие уроки от компании были посвящены большим данным, нейросетям, разработке игр и видеотехнологиям. В уроках от VK участвуют миллионы школьников по всей России: в прошлом году урок по теме видеотехнологий прошли более 2,5 млн раз.