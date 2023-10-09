Главное
Палестино-израильский конфликт
18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 9 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Министр обороны Израиля объявил о полной блокаде сектора Газа
По словам министра, туда прекратят поставки продовольствия и энергии.

Посольство РФ в Израиле сообщило о четверых пропавших без вести россиянах
Подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет.

Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК
В условиях санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения.

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему женщинам недоплачивают
Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда»

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт
Певец проходит обязательный курс реабилитации.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта