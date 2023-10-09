18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 9 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Министр обороны Израиля объявил о полной блокаде сектора Газа
По словам министра, туда прекратят поставки продовольствия и энергии.
Посольство РФ в Израиле сообщило о четверых пропавших без вести россиянах
Подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет.
Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК
В условиях санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения.
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему женщинам недоплачивают
Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда»
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт
Певец проходит обязательный курс реабилитации.