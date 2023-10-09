«Роскосмос» сообщил об утечке в российском модуле «Наука» на МКС

«На модуле “Наука” российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
Сотрудникам станции ничто не угрожает.
Первыми об утечке сообщили специалисты NASA в трансляции. «Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешел в Cupola (модуль американского сегмента МКС), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья», — сказал специалист NASA.
«Да, из радиатора на модуле “Наука” происходит утечка», — сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, которая находится на станции. По словам представителя NASA, на данный момент никаких следов воздействия утечки нет, станция продолжает работать.
15 декабря на корабле «Союз-22» в российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Повреждение произошло из-за попадания микрометеорита. В марте 2023 года поврежденный корабль вернули на Землю.