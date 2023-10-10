12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 10 октября
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США рассмотрят объединение помощи Украине и Израилю
Некоторые конгрессмены выступают за помощь Израилю, но против поддержки Украины, поэтому Белый дом может связать выделение финансирования обоим в один законопроект.
В Финляндии собираются облегчить конфискацию жилья россиян
В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости.
Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе
Из-за колебаний курса валют и роста цен российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе.
Стало известно, где живут самые счастливые и несчастные россияне
Хуже всего своё ментальное состояние оценили жители Нижегородской области, Красноярского края и Ростовской области.
В Европе и в России подорожает оливковое масло
Европейские аналитики ожидают роста цен на оливковое масло в мире. Такой прогноз содержится в докладе Еврокомиссии.