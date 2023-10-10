18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 10 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке провалом политики США
Российский лидер подчеркнул, что решать конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.
Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию
Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман является гражданином России, он может возвращаться в страну и жить в ней.
Французские войска начали покидать Нигер
Вывод французских войск проходит «в соответствии с планом, координация продолжается». В Нигере находятся около 1,4 тыс. военных ВС Франции.
Артемия Лебедева назначили директором по дизайну «ВКонтакте»
В новой должности Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.
В США умер раздавший почти все свои деньги миллиардер
Бизнесмен, входивший в список Forbes, еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив себе $2 млн на пенсию.