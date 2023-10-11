Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась об атаках ХАМАС на Израиль

Знаменитость опубликовала послание, в котором осудила террор мирных жителей. «Мои мысли со всеми, кто пострадал в этой ужасающей трагедии. Невинные жизни отбираются из-за конфликта, многие из них — дети. Подобное терроризирование не соответствует движению “Свободная Палестина” и не приносит ему никакой пользы», — уточнила она.
Манекенщица добавила, что сочувствует палестинцам, которые годами живут в условиях оккупации. «Я горюю из-за палестинской борьбы каждый день. Но я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями и хочу прояснить: хотя у меня есть надежды и мечты в отношении палестинцев, ни одна из них не включает в себя поступки, которые могли бы принести вред еврейскому народу», — говорится в заявлении.
В заключение Хадид напомнила, что любой житель, независимо от его национальности, этнической принадлежности, места рождения и вероисповедания, заслуживает обладать базовыми правами человека. «Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно и они никогда не залечат глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь за безопасность невинных жизней», — закончила она.
Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.