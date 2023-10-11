13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 11 октября
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Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС
Мухаммед ад-Дейф возглавляет военное крыло ХАМАС с середины 1990-х годов; израильские военные несколько раз пытались уничтожить командующего, во время одной из атак он был серьезно ранен.
США работают над эвакуацией мирных жителей из Газы в Египет
Гражданское население должно будет покинуть сектор через южный коридор.
Пашинян прокомментировал проблему с ввозом коньяка в Россию
Премьер-министр Армении не согласился с мнением, что Россия закрыла свой рынок для армянских товаров.
Госдолг США вырос еще на 500 миллиардов долларов
Размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов.
Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве
На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поезд без пассажиров врезался в стоящий состав.