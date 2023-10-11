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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Львенка с костями «как фольга» отняли у нерадивых хозяев и привезли в Крым

После издевательств хозяев львенка с хрупкими костями привезли в Крым.

Источник: Комсомольская правда

В крымский парк «Тайган» привезли львенка, ставшего инвалидом после издевательств хозяев. Малышку Асаду изъяли у хозяев по предписанию прокуратуры Мелитополя после жалобы местных жителей на жестокое обращение с животным. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Как рассказал владелец парка, львенка в трехнедельном возрасте приобрели у неизвестного продавца. До 4,5 месяца малышку возили по Мелитополю как живую игрушку.

Рано отнятая у матери Асада не получила должного кормления молоком. Хозяева сразу перевели ее на фарш и даже шашлык. Нарушение в питании привело к тому, что у животного желудок не работает должным образом, а кости — крайне хрупкие. Асада до сих пор не встала на лапы, и у нее нашли двойной перелом передней лапы.

— Ветеринары сказали, что ее кости как фольга. Сделали рентген, будем насыщать кости кальцием и готовиться к операции, — сказал владелец парка.

Животному планируют вживить титановые пластины и ввели специальное питание, а сейчас перевели на карантин.

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