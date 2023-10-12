В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

«С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам… Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ», — говорится в тексте документа.
Ранее в статье 8.35 Кодекса об административных нарушениях говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России. Речь идет в первую очередь о грибах.
Отмечается, что штраф для физических лиц составит от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи и самих организмов, их продуктов или частей. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
По данным сайта «Красная книга России», на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.