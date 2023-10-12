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08:27 (мск), источник: Известия

Юрист предостерег от возврата денег после их перевода от незнакомца

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников 12 октября призвал держателей банковских карт не тратить деньги, поступившие на счет от неизвестного человека. Человек, случайно совершивший перевод, имеет право обратиться в суд с намерением взыскать сумму в течение трех лет.

Источник: Reuters

При этом скорее всего суд встанет на сторону именно истца, если в назначении платежа не указывалось, что перевод — плата за какие-то товары или услуги.

«Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет (номер телефона или реквизиты), то этого делать не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

Мошенники, объяснил Гусятников, таким образом пытаются запутать цепочку переводов. Избежать потенциальных обвинений поможет заявление в банк с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили.

Кроме того, следует проверить, действительно ли на карту поступили деньги. Мошенники могут разослать СМС с номера, очень похожего на банковский, используя IP-телефонию.

Ранее, 3 октября, юрист Евгений Антонов рассказал «Известиям», что незапланированное списание денег с банковской карты может быть следствием небрежного хранения секретных данных ее держателем, технических ошибок в банковской инфраструктуре, а также противоправных действий. При получении информации о расходовании денег с банковской карты, которое потребитель не совершал, а также при утрате банковской карты нужно незамедлительно сообщить об этом банку и не отказываться от блокировки карты до выяснения всех обстоятельств списания средств, подчеркнул юрист.

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