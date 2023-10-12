Юрист предостерег от возврата денег после их перевода от незнакомца

При этом скорее всего суд встанет на сторону именно истца, если в назначении платежа не указывалось, что перевод — плата за какие-то товары или услуги.
«Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет (номер телефона или реквизиты), то этого делать не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем», — приводит слова юриста агентство «Прайм».
Мошенники, объяснил Гусятников, таким образом пытаются запутать цепочку переводов. Избежать потенциальных обвинений поможет заявление в банк с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили.
Кроме того, следует проверить, действительно ли на карту поступили деньги. Мошенники могут разослать СМС с номера, очень похожего на банковский, используя IP-телефонию.
Ранее, 3 октября, юрист Евгений Антонов рассказал «Известиям», что незапланированное списание денег с банковской карты может быть следствием небрежного хранения секретных данных ее держателем, технических ошибок в банковской инфраструктуре, а также противоправных действий. При получении информации о расходовании денег с банковской карты, которое потребитель не совершал, а также при утрате банковской карты нужно незамедлительно сообщить об этом банку и не отказываться от блокировки карты до выяснения всех обстоятельств списания средств, подчеркнул юрист.