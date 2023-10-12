11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 12 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Лавров выразил надежду на создание палестинского государства
Москва надеется, что по окончании палестино-израильского конфликта в соответствии с решением Совета безопасности ООН будет создано суверенное государство Палестина.
Армия Израиля получала сигналы о возможной атаке ХАМАС
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от разведки не было.
Алиев усомнился в правдивости стремления Армении к миру
Свою позицию он 11 октября изложил во время очередного, 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств.
Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно
Как уточнил Кирби, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит «в краткосрочной перспективе».
Глава ГУР Буданов признал, что наступление выбилось из графика
Буданов прокомментировал свои же слова о том, что у Киева есть шансы «закончить войну победой» в 2023 году.