18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля
Факт нанесения ударов подтвердили на сирийском телевидении.
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Такое решение было принято из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Банк «Санкт-Петербург» первым выиграл в суде с Euroclear
Впервые лицо из России судилось с Euroclear за рубежом о разблокировке денег и выиграло иск.
Прокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries
Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров.
Греф прогнозирует снижение курса доллара до 90 рублей
Глава Сбербанка предположил, что курс доллара постепенно снизится до 90 рублей благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки экспортерам.