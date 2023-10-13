Родственники погибших в СВО получат за них выплаты на жилье

Сейчас федеральное законодательство устанавливает такое право у тех сотрудников, которые имеют стаж службы не менее 10 лет. При этом жилищная выплата предоставляется родственникам, если смерть наступила вследствие увечья во время службы. Но в случае перехода на военную службу и последующей гибели члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.
«Эта мера поддержки носит отлагательный характер — сперва военнослужащий встает на учет, примерно через пару лет получает пособие на улучшение жилищных условий. Учитывая, что идет специальная военная операция, возможны случаи, когда стоящий на учете гражданин в ходе боевых действий погибнет, и было бы несправедливо оставлять такие семьи без помощи. Тем более если у погибшего остались дети, которые также планируют продолжить традицию службы в армии. Поэтому инициатива однозначно социально значимая», — сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.
По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, льготными программами и субсидиями от государства на жилье люди активно пользуются.
Но на рынке недвижимости инициатива отразится незначительно, считает девелопер.
«При этом важно отметить значение инициативы — ее социальную значимость. Поддержка государством своих граждан, которые находятся на передовой линии фронта, а также забота об их семьях в случае смерти при исполнении долга — важный факт, помогающий населению жить и работать в непростое для страны время», — сказал эксперт.
11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту будут получать, кроме основных выплат, стопроцентную компенсацию военной пенсии.
Ранее, 11 августа, сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Позднее, 16 августа, Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления.