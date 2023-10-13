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03:21 (мск), источник: © РИА Новости

Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Набирает популярность опасный способ телефонного мошенничества, когда злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, рассказал в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: © РИА Новости

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». А в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, предлагают временно оформить его на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и “сотрудник ФСБ”, и “следователь”, и “сотрудница ЦБ”, и даже “оператор с портала Госуслуги”. Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.

Кроме того, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а деньги перевести на «безопасный» счет.

Если объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру, посоветовал юрист.

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