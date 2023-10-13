Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». А в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, предлагают временно оформить его на «сотрудника ФСБ».
«Жертву обрабатывает целая бригада: и “сотрудник ФСБ”, и “следователь”, и “сотрудница ЦБ”, и даже “оператор с портала Госуслуги”. Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.
Кроме того, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а деньги перевести на «безопасный» счет.
Если объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру, посоветовал юрист.