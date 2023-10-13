10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 13 октября
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Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для их безопасности.
В США призвали готовиться к одновременной войне с Россией и КНР
Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и расширять программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.
Боррель выступил против признания независимости Тайваня
Боррель также заявил, что Евросоюз выступает за двухсторонние отношения с Тайванем без его политического признания и разрешение напряженности посредством значимого и открытого диалога.
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
США необходимо назначить особую инспекцию для контроля за расходованием финансовой помощи, выделяемой Украине.
Хакеры научились использовать ошибку 404 для кражи денег
Скрипт от киберпреступников крадет данные банковских карт у посетителей популярных интернет-магазинов.