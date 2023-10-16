15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайских мохнаторуких крабов заметили в Великобритании
Но эксперты знают, как их ловить.
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Впервые китайские рукавичные крабы появились в Великобритании в 1935 году. Недавно их видели в окрестностях Лондона и Кембриджшира, в том числе в парке на юго-западе столицы, дамбе в Уиттлси и загородном парке в Питерборо. Об этом пишет Daily Mail.
В «Наблюдениях за крабами-рукавичниками» Музея естественной истории на данный момент представлено более 800 записей, что подтверждает распространение этого существа по всей Великобритании. На интерактивной карте можно увидеть, что ракообразные распространились по всей стране, включая Лондон, Ньюкасл, Манчестер, Суонси, Глазго и Брайтон.
Доктор Пол Кларк — научный сотрудник отдела биологических наук Музея естественной истории, который специализируется на китайских рукавичных крабах, работал с ними с 1976 года. По словам специалиста, как только этот вид прижился, от него стало трудно избавиться.
«Количество икринок в каждом нерестилище может составлять от 500 тысяч до миллиона. Вот сколько личинок вылупляются в устье. Конечно, не все они разовьются и станут молодыми крабами, чтобы снова вернуться вверх по течению», — говорит ученый.
Однако сейчас изготовлена новая ловушка, которая поможет в избавлении от крабов. Она работает как почтовый ящик, удерживая их внутри. После этого специалисты отправят крабов на анализ, чтобы понять, чем они питаются.
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Анна Морозова