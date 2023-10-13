Главные новости недели

18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Хроника обострения палестино-израильского конфликта
Палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля 7 октября. Правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ начала ответную операцию «Железные мечи».
Путин предостерег от наземной операции Израиля в секторе Газа
Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон.
Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно
Как уточнил Кирби, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит «в краткосрочной перспективе».
Французские войска начали покидать Нигер
Вывод французских войск проходит «в соответствии с планом, координация продолжается». В Нигере находятся около 1,4 тыс. военных ВС Франции.
Кому и за что присудили Нобелевские премии 2023 года
Очередная Нобелевская неделя завершилась в понедельник церемонией объявления лауреата премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.
Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе
Из-за колебаний курса валют и роста цен российский кофейни могут снизить требования к качеству кофе.
Артемия Лебедева назначили директором по дизайну «ВКонтакте»
В новой должности Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Такое решение было принято из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.