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19:52 (мск), источник: Известия

Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы

Новый всесезонный парк с лугом появится в Бутырском районе Москвы. На территории построят площадки для детских игр, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Парк станет частью комплекса небоскребов, сообщается 14 октября на портале мэра и правительства столицы.

Источник: Агентство «Москва»

Парк площадью 2,5 га создадут на основе концепции «естественная природа» с внедрением в городскую среду. В нем появятся сенсорные сады, которые представят собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками.

На входе будет организована территория с местами для отдыха и интерактивными инсталляциями. Кроме того, построят игровые площадки с натуральным покрытием для детей. Также будут выделены площадки для домашних питомцев.

Ожидается, что в парке сделают площадку для пикников, концертов и фестивалей, а зимой ее смогут переоборудовать в ледовый каток.

В сентябре в Москве открыли новый парк в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях столичного района Нагатино-Садовники. Проект охватил площадь в 22 га, куда вошла реконструкция русла реки, создание прогулочных маршрутов, лестничных спусков и пешеходных мостов.

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