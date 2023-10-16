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Главные новости 16 октября
12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 16 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины
Россия считает для себя чрезвычайно важным внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других.

Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина
США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления президента Владимира Путина.

Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт «Шереметьево».

Власти планируют привязать курсовые пошлины к мировым ценам
Таким образом, если цены упадут ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля.

Большинство россиян осудили покинувших страну соотечественников
31% респондентов осуждают решение уехать из страны из-за спецоперации, и 27% скорее осуждают.

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