12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 16 октября
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Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины
Россия считает для себя чрезвычайно важным внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других.
Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина
США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления президента Владимира Путина.
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт «Шереметьево».
Власти планируют привязать курсовые пошлины к мировым ценам
Таким образом, если цены упадут ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля.
Большинство россиян осудили покинувших страну соотечественников
31% респондентов осуждают решение уехать из страны из-за спецоперации, и 27% скорее осуждают.