18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 октября
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Умер композитор советских мультфильмов Геннадий Гладков
Он известен как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи».
ЦБ показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Новая тысячерублевая купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, на ней изображен Нижний Новгород (раньше был Ярославль). На пятитысячной теперь будет Екатеринбург и Уральский федеральный округ, раньше был Хабаровск
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Запасы газа в Европе достигли исторического максимума
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89%
Шоколад «Аленка» официально стал халяльным
Фабрике «Красный Октябрь» выдан первый в России халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации