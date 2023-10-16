Главное
Главные новости к вечеру 16 октября
18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 16 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Умер композитор советских мультфильмов Геннадий Гладков
Он известен как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи».

ЦБ показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Новая тысячерублевая купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, на ней изображен Нижний Новгород (раньше был Ярославль). На пятитысячной теперь будет Екатеринбург и Уральский федеральный округ, раньше был Хабаровск

СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Запасы газа в Европе достигли исторического максимума
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89%

Шоколад «Аленка» официально стал халяльным
Фабрике «Красный Октябрь» выдан первый в России халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта