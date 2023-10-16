Богослов Андрей Кураев сообщил об эмиграции в Прагу

«И все-таки — отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет. Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих, — стоит ее принять», — написал Андрей Кураев в Telegram-канале.
По словам богослова, его «московский мир был разрушен». «До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», — сообщил Андрей Кураев. Он выразил надежду, что его «трудовая миграция» будет «сезонной».
Андрей Кураев был лишен сана протодиакона Московской епархии по решению патриарха Кирилла. Решение епархиального суда о лишении сана было утверждено еще в 2021 году, но на него действовал мораторий, отмененный патриархом весной 2023 года. В августе 2022 года Андрея Кураева оштрафовали по статье о дискредитации армии. Протодиакон пообещал «встать на путь исправления», потому что ему не хотелось уезжать из России.