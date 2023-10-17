01:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Умер звезда КВН Сергей Сивохо
Артист долго и тяжело болел, однажды потерял три литра крови.
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Умер звезда КВН Сергей Сивохо. Об этом сообщила доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, член ОП РФ Анна Ревякина. Юморист давно и долго болел. Перед смертью сильно похудел и был мало похож на себя прежнего.
Сергей Сивохо прославился как участник команды КВН «Дрим Тим». Визитной карточкой артиста было крупное телосложение. Закончив карьеру в КВН, продолжил карьеру в кино. В 1991 году дебютировал на большом экране в комедии «Имитатор» вместе с Игорем Скляром, Алексеем Жарковым и Натальей Лапиной. Потом были роли в ситкомах «FM и ребята» и «Счастливы вместе».
В 2019-м году, как многие украинские КВНщики, вслед за Зеленским ушел в политику. Выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты на выборах в Раду 2019 года от партии «Слуга народа», выборы проиграл, но попал в кресло советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Там он, как уроженец Донецка, занялся подготовкой плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Однако ему даже не удалось презентовать этот план. Когда он решился представить его публике в марте 2020 года, на него набросились националисты и избили. После этого происшествия Зеленский по-тихому слил своего старого товарища, Сивохо был уволен со всех постов.
В последнее время о нем ничего не было слышно. По рассказам друзей, юморист тяжело болел. К привычному образу жизни артист так и не вернулся. Сивохо последние годы был мало похож на себя прежнего.
Напомним, проблемы со здоровьем у него начались еще в детстве. В шесть лет ему диагностировали бронхит с астматическим компонентом. «У меня так и осталось это. Ты начинаешь задыхаться. Не было времени, когда я бы не кашлял. Использовались тогда для лечения различные средства, в том числе и гормоны. И оно очевидно дало свой результат», — говорил он.
Сивохо однажды потерял три литра крови. «В 2017-м у меня вдруг из ниоткуда взялась язва. Я просто стал терять силы, и не понимал, что происходит. Я не мог встать. И когда меня забрала скорая, я в то время потерял три литра крови, уже нельзя было проводить полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания», — признавался шоумен.
Тогда его вес составлял 195 кг. «Потом у меня набралась, из-за малой подвижности, в легких жидкость. Тогда вводили в искусственную кому, но что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу не чувствую на левой ноге», — делился артист.