Актер Никита Кологривый рассказал о работе с Сергеем Безруковым и Романом Мадяновым

«Роман Сергеевич — это просто клад. Его царь-хозяйственник в перерывах между сидением на троне столярничает и слесарничает. Ходит в переднике с карманами, полными инструментов, носит деревянную корону, которую специально для съемок своими руками выпилил легендарный оператор Сергей Астахов. Мадянов — это истории, опыт актерский, профессионализм», — говорит актер.
По словам Кологривого, артист должен быть влюблен в свою профессию и заражать энергией окружающих. Этим качеством обладает не только Роман Мадянов, но и народный артист России Сергей Безруков. Оба мастера представляют «школу некапризных артистов». И в ней они дают уроки молодым артистам: как себя вести, как работать на площадке, как терпеть.
«Сергей Витальевич Безруков еще и мой художественный руководитель в театре. Он как партнер в кадре и на сцене мне постоянно что-то подсказывает. “Давай, Никитос! Давай, давай”, — говорит он. Я вырос на его кино: “Есенин”, “Участок”. Мы с ребятами во дворе играли в “Бригаду”. Я даже не мечтал, что буду рядом. Но когда встретился с Сергеем Безруковым на съемках “Бендера”, решил: “Ну, дядька, дай время!” — поделился Кологривый.