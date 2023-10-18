10:14 (мск)
Как российскому бизнесу продвинуться за рубеж
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предлагает эффективное решение — бренд «Сделано в России».
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Узнаваемость на международных рынках является главной проблемой для малого и среднего предпринимательства (МСП). Национальный бренд «Сделано в России» позволит российским экспортерам показать лучшие характеристики своих товаров и подтвердить их уровень качества. Расскажем подробнее, как этого можно достичь.
Россия славится своими масштабами и у каждого региона — своя специфика. Поэтому важно показать уникальность территорий и производимой продукции. «Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
На экспозиции, организованной в рамках программы, участники Made in Russia смогут продемонстрировать свою конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Будут представлены следующие кластеры: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование» и «Товары потребления».
Также на форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года», где будут отмечены компании, которые увеличили объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производство.
Компания «Броня» — один из ведущих производителей лакокрасочной продукции. Она была основана в 2008 году и уже успела завоевать доверие более чем 50 стран мира. Жидкие керамические покрытия наносятся на поверхность как обычная краска, при этом всего 1 мм слоя может заменить 50 мм минеральной ваты. НПО «Броня» одной из первых получила сертификат «Сделано в России», что в очередной раз доказывает качество продукции.
Московская область славится множеством предприятий различных отраслей, в том числе и обойной фабрикой «ПАЛИТРА». Товары этой компании поставляются в более чем 20 стран по всему миру. Занимающаяся производством виниловых обоев она является одним из крупнейших предприятий в своей отрасли. За последние 10 лет «ПАЛИТРА» смогла увеличить долю экспорта почти в 2 раза — с 17% в 2012 году до 30% в 2022 году. Компания также получила сертификат «Сделано в России». По словам генерального директора компании Федора Орла, сертификат подчеркивает добросовестность фабрики и ее приверженность качеству.
Другая компания «Спецтех» специализируется на выпуске специальных покрытий. Наиболее известная продукция компании — специальная теплоизоляционная жидко-керамическая краска-термос «Изоллат». Уникальное покрытие применяется для теплоизоляции поверхностей, защищает от разных высоких и низких температур и ультрафиолетовых лучей. Благодаря полученному добровольному сертификату «Сделано в России» и поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» компания расширила свою географию.
Производителям, которые получают сертификат — доступны возможности продвижении под «зонтиком» «Сделано в России» на приоритетных рынках. В том числе это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях, и многое другое.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года по решению Президента России Владимира Путина. Цель нацпроекта — развить торговое сотрудничество отечественного бизнеса с иностранными партнерами.
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