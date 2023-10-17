11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 17 октября
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«Лента» купила сеть «магазинов у дома» «Монетка»
Магазины продолжат работать под прежним брендом.
Песков назвал бездоказательными слухи о поставках оружия из КНДР
Утверждения Запада о том, что КНДР якобы начала поставку вооружений в Россию, не основаны ни на чем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.
СМИ: в России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом
Ко всем сделкам привлекут органы опеки — это должно помочь в борьбе с мошенниками.
Умер звезда КВН и экс-продюсер студии Зеленского Сергей Сивохо
Украинский актер и бывший КВНщик скончался после продолжительной болезни.
Израиль назвал условия окончания конфликта на Ближнем Востоке
Боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников, заявил постоянный представитель Израиля при ООН.