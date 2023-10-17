ФНС и МВД проверят бизнес Лаймы Вайкуле в России

«В настоящее время принято решение проверить бизнес Лаймы Станиславовны Вайкуле в России. Проверка будет проходить до середины ноября, ее проводят сотрудники ГУ МВД России по Москве и инспекции ФНС по Москве», — сказал собеседник агентства, добавив, что в случае необходимости она может быть продлена.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее написал обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором отметил, что Вайкуле, негативно высказывающаяся в отношении специальной военной операции и поддерживающая Украину, продолжает зарабатывать на России. По его словам, певица владеет активами в Москве через свое латвийское юридическое лицо. Общественник просил проверить данные обстоятельства, а также рассмотреть вопрос исключения из Единого государственного реестра юридических лиц компании «Лайма-Люкс Рус», через которые певица может получать доход.
Вайкуле проживает за пределами России и публично выступает против спецоперации. В августе прошлого года депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице после того, как она на концерте в Литве развернула украинский флаг.
ТАСС запросил официальный комментарий МВД и инспекции ФНС, комментарием представителей Вайкуле агентство не располагает.