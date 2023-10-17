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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым, на сегодня заявки для участия поступили от 340 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Владимирович (Путин — ред.) сказал, что думает, этот конкурс будет самым массовым изо всех конкурсов президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Президент, как всегда, оказался прав. У нас на сегодняшний день уже 340 тысяч человек. Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы “Россия — страна возможностей” — это “Лидеры России”, там мы доходили до 220 тысяч человек, подававших заявку, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок, до 4 ноября планируем принимать заявки», — сообщил Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.

Он отметил, что у семей, участвующих в конкурсе, будет возможность получить 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, уникальные путешествия всей семьей по уникальным и заповедным местам страны, а также возможность, чтобы об их семье узнала вся страна.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая организует конкурс, Алексей Комиссаров добавил, что возрастная планка для участия в конкурсе снизилась.

«Теперь в этому проекте можно участвовать и тем, кому на момент очных испытаний уже будет пять лет. Раньше у нас действовало ограничение в шесть лет», — сказал он.

О запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

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