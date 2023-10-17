Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч человек

«Владимир Владимирович (Путин — ред.) сказал, что думает, этот конкурс будет самым массовым изо всех конкурсов президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Президент, как всегда, оказался прав. У нас на сегодняшний день уже 340 тысяч человек. Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы “Россия — страна возможностей” — это “Лидеры России”, там мы доходили до 220 тысяч человек, подававших заявку, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок, до 4 ноября планируем принимать заявки», — сообщил Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.
Он отметил, что у семей, участвующих в конкурсе, будет возможность получить 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, уникальные путешествия всей семьей по уникальным и заповедным местам страны, а также возможность, чтобы об их семье узнала вся страна.
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая организует конкурс, Алексей Комиссаров добавил, что возрастная планка для участия в конкурсе снизилась.
«Теперь в этому проекте можно участвовать и тем, кому на момент очных испытаний уже будет пять лет. Раньше у нас действовало ограничение в шесть лет», — сказал он.
О запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.