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Главные новости к вечеру 17 октября
18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 17 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином
18 октября президент России выступит на открытии форума «Один пояс — один путь». Его выступление будет вторым после Си.

Египет пригрозил отправить 1 млн беженцев из Газы в страны ЕС
Власти Египта «очень-очень злы» из-за оказываемого Западом давления по вопросу размещения беженцев из сектора Газа.

WSJ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину
США неоднократно заявляли о невозможности передачи ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS.

Политики стран ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий
«Она все чаще ведет себя как королева», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

На Камчатке активизировались сразу два вулкана
Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.

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