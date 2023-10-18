На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля

На прошлой неделе пресс-служба правительства Чукотского автономного округа сообщила, что кабель подводной ВОЛС на Чукотку — единственной наземной линии общей сети связи с остальной частью России — поврежден рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский — Анадырь. Власти уточнили, что с учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические и ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября.
«На сегодняшний день, по данным ПАО “Ростелеком”, идут ремонтно-восстановительные работы ВОЛС, кабель поднят со дна, место повреждения кабеля определено, проводится тестирование кабеля (уже завершили тестирование в сторону Камчатки и в ближайшее время приступят к тестированию кабеля в сторону Анадыря). Ремонт продлится до 23 октября», — говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что за время, пока линия связи будет отключена, абонентскую плату с клиентов брать не будут. Всех абонентов компания «Ростелеком» перевела на резервные спутниковые каналы.
В середине декабря 2022 года «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.
Строительство ПВОЛС на Чукотку велось в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». На эти цели из федерального бюджета «Ростелекому» было выделено 7,36 миллиарда рублей.
Чукотка оставалась последним регионом, не подключенным наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. Строительство этой подводной ВОЛС — самый крупный региональный проект национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Ранее в Минцифре заявляли, что строительство и запуск ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря поможет сдерживать рост тарифов на интернет на Чукотке. Там отмечали, что в Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Сейчас через ВОЛС жителей Анадыря и поселка Угольные Копи подключили к высокоскоростному интернету.