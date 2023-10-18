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18:56 (мск), источник: ТАСС

Володин предложил со школы готовить мальчиков к семейной жизни и роли отца

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о положении семей с детьми на пленарном заседании палаты выступил с предложением готовить мальчиков со школы к семейной жизни и роли отца.

Источник: РИА "Новости"

«Без мужчины нет семьи. Кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут», — заявил Володин.

Парламентарий убежден, что мужчины без семьи и детей в 40 лет вряд ли уже возьмут на себя такие обязательства, так как боятся этого. «Поэтому именно наш комитет по вопросам семьи [женщин и детей] должен заняться решением этих вопросов. Семьи как раз, потому что семья — это и мама, и папа, и дети. Когда мы говорим, по вопросам женщин, где у вас тогда мужчины?» — заключил Володин.

В среду Голикова в рамках пленарного заседания Госдумы выступила с докладом о положении семей с детьми. С содокладами выступили представители думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитета по контролю и аудиторы Счетной палаты.

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