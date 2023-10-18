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20:21 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-продажу спиртного

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не поддерживает инициативы, связанные с тем, чтобы разрешить в России торговать алкоголем онлайн. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая — мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — сказал он на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

По словам Прусакова, сейчас в России не урегулирована деятельность курьеров. Курьеры не являются «субъектами потребительских правоотношений» с точки зрения закона о защите прав потребителей, добавил он.

«Безусловно, мы можем столкнуться с массовыми рисками в том, что тот товар, который потребитель заказывал, оплатил, на самом деле, когда он [его] получает, это совершенно не тот товар, который его ожиданиям в лучшем случае не соответствует. А в худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Прусаков.

Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет. Против онлайн-торговли спиртным выступает Минздрав. В настоящее время онлайн-торговля алкоголем в России запрещена.

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