11:58 (мск), источник: Российская газета
Не стало звезды «Каламбура» и «Масок-шоу» Сергея Гладкова
Ушел из жизни советский и украинский актер, клоун, сценарист и звукорежиссер Сергей Гладков.
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Гладков этот тот самый эпохально усатый Мужик из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», Неудачник в «Баре Каламбур». Гладков снялся в проектах «Как это делалось в Одессе» и российско-украинском «Трень-брене», на его счету — десятки ярких образов.
Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники. Еще в годы учебы создал свои первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. Был режиссером-постановщиком спектаклей.
В 1985-м собрал клоунскую группу «Пантофон», прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Был лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989-го профессионально работает в Одесской госфилармонии.
Участвовал в съемках «Масок-шоу» с 1992 по 1995 год.
Был одним из основателей и творческих лидеров комедийного телевизионного проекта «Каламбур», «Деревни дураков» — в 1997—2001 годах. С 2003 года создал шестьдесят серий анимационного проекта S.O.S. — как продюсер, сценарист и звукорежиссер.
Жил в Одессе. По данным канала «База», прощание с актером состоится там же 21 октября.