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11:58 (мск), источник: Российская газета

Не стало звезды «Каламбура» и «Масок-шоу» Сергея Гладкова

Ушел из жизни советский и украинский актер, клоун, сценарист и звукорежиссер Сергей Гладков.

Гладков этот тот самый эпохально усатый Мужик из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», Неудачник в «Баре Каламбур». Гладков снялся в проектах «Как это делалось в Одессе» и российско-украинском «Трень-брене», на его счету — десятки ярких образов.

Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники. Еще в годы учебы создал свои первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. Был режиссером-постановщиком спектаклей.

В 1985-м собрал клоунскую группу «Пантофон», прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Был лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989-го профессионально работает в Одесской госфилармонии.

Участвовал в съемках «Масок-шоу» с 1992 по 1995 год.

Был одним из основателей и творческих лидеров комедийного телевизионного проекта «Каламбур», «Деревни дураков» — в 1997—2001 годах. С 2003 года создал шестьдесят серий анимационного проекта S.O.S. — как продюсер, сценарист и звукорежиссер.

Жил в Одессе. По данным канала «База», прощание с актером состоится там же 21 октября.

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