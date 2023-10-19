18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 19 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин заявил об «этнической дискриминации» российских атлетов
Ранее МОК временно отстранил ОКР из-за включения советов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19
Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.
Корабль ВМС США USS Carney прошел через Суэцкий канал
Согласно заявлению Пятого флота американских военно-морских сил, Carney направляется на Ближний Восток.
Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за санкций
Речь идет о продукции, «предназначенной для военных целей».
Умер звезда «Каламбура» и «Масок-шоу» Сергей Гладков
В телешоу он исполнял много ролей, в том числе Мужика из «Деревни дураков», а также авиадиспетчера и «мисс Мурпл в роли мисс Бурпл» в «Крутом пике».